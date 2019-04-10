АБР планирует возобновить финансирование банков в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) планирует до конца года расширить участие на банковском рынке Азербайджана.

Как сообщил Report глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков, Азиатский банк планирует определиться с банком в рамках программы торгового финансирования (TFFP).

«Мы готовы поддержать экспортно-импортные операции через азербайджанские банки. И до конца года, скорее всего, уже определимся с одним банком, которому необходимо поддержать своего клиента», - сказал Н.Маннапбеков, не исключив при этом возможности расширения в дальнейшем списка банков в рамках этой программы.

Это, по его мнению, зависит от критериев, которым должны соответствовать местные банки для участия в программе торгового финансирования АБР.

АБР приступил к реализации TFFP в 2004 году. Программа торгового финансирования АБР предоставляет гарантии и займы для содействия торговле, что позволяет большому ряду компаний и предприятий по всему Азиатскому региону осуществлять экспортно-импортные операции.

Первыми банками, подключившимися к этой программе в 2006 году, стали AGBank и Bank Respublika. К активному финансированию азербайджанских банков для поддержки развития частного сектора Азиатский банк приступил в 2007 году. Данный список формируется из следующих банков -Международный банк Азербайджана, Access Bank, AGBank, Bank of Baku, Bank Respublika, DemirBank, с которыми АБР сотрудничал в рамках кредитных линий на поддержку малого и среднего бизнеса, и содействия торговле. После 2013 года АБР не выделял кредиты азербайджанским банкам. Последний кредит был выделен Access Bank в размере 50 миллионов долларов сроком на 5 лет на поддержку деятельности банка по кредитованию микро- и МСБ предприятий в сельских местностях Азербайджана, в частности, сельскохозяйственных предприятий и фермеров.

В 2019 году Азиатский банк впервые приобрел долю участия в капитале азербайджанского банка, став владельцем 19,9% акций Access Bank.

Планов по участию в составе акционеров других банков у АБР пока нет, сказал глава представительства Азиатского банка.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в члены Азиатского банка развития 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

Илаха Мамедли