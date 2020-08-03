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АБР окажет техническую помощь в сфере энергетики в Азербайджане

АБР окажет техническую помощь в сфере энергетики в Азербайджане Бюджет проекта составляет 2,50 млн долларов США
Финансы
3 августа 2020 г. 15:29
АБР окажет техническую помощь в сфере энергетики в Азербайджане
Freepik.com

Азиатский банк развития (АБР) в рамках Энергетической стратегии - 2030 Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Азербайджане реализует проект технической поддержки в сфере региональной энергетики.

Как сообщает Report, бюджет проекта составляет 2,50 млн долларов США.

Проект будет реализован в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане. Проект был утвержден 15 июля и завершится 30 июня 2022 года.

 

 

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Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda energetika sahəsinə texniki yardım göstərəcək

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