АБР окажет техническую помощь в сфере энергетики в Азербайджане

Бюджет проекта составляет 2,50 млн долларов США

Азиатский банк развития (АБР) в рамках Энергетической стратегии - 2030 Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Азербайджане реализует проект технической поддержки в сфере региональной энергетики.

Как сообщает Report, бюджет проекта составляет 2,50 млн долларов США.

Проект будет реализован в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане. Проект был утвержден 15 июля и завершится 30 июня 2022 года.