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АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом

АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом Азиатский банк развития (АБР) выделил техническую помощь странам, входящим в Программу центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), а также странам Кавказа для поддержки неотложных мер в борьбе с коронавирусной пандемией. Эта
Финансы
24 июля 2020 г. 17:00
АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом

Азиатский банк развития (АБР) выделил техническую помощь странам, входящим в Программу центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), а также странам Кавказа для поддержки неотложных мер в борьбе с коронавирусной пандемией. Эта программа поддержки будет реализована в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и других странах.

Как сообщает Report, стоимость программы технической поддержки составляет 3,9 млн долларов США. Из них 3 млн долларов США будет выделено специальным фондом технической помощи АБР в виде гранта, 500 тыс. долларов - Фондом регионального сотрудничества и интеграции, 400 тыс. долларов - Фондом сокращения бедности и регионального сотрудничества Китайской Народной Республики (фонд КНР).

ADB будет управлять программой технической помощи в качестве исполнительного органа. Программа рассчитана на 3 года - с июля 2020 года до июля 2023 года.

Помимо поддержки знаний и технической помощи, программа нацелена на расширение регионального сотрудничества в области здравоохранения между странами ЦАРЭС и Кавказа. Поддержка будет способствовать региональному политическому диалогу, обмену знаниями и навыками, созданию более скоординированного подхода к общим проблемам и вызовам, с которыми сталкивается система здравоохранения. Техническая поддержка - это своевременный ответ на угрозы для здоровья, которые могут возникнуть в борьбе с пандемией коронавируса и в будущем.

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Версия на английском языке ADB to provide technical assistance to Azerbaijan in fight against coronavirus
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycana koronavirusla mübarizədə texniki yardım göstərəcək
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