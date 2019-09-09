АБР поможет Азербайджану во внедрении инновационных решений в сфере ирригации - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) планирует начать сотрудничество с Азербайджаном в сфере ирригации.

Об этом в интервью Report сообщил глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Выразив удовлетворенность развитием партнёрских отношений в определённых сферах сотрудничества, Н.Маннапбеков отметил, что при расширении сотрудничества в других секторах АБР будет учитывать указанные руководством Азербайджана директивные направления, в частности по внедрению высоких технологий и эффективных инновационных решений, которые малодоступны, либо пока ещё не широко применяются в стране.

"Например, имеются инновационные решения в секторе ирригации. Это когда каналы строятся с применением современных геомембранных технологий. Прочность, долговечность, экологичность геомембран, а также эффективность укладки могут во многом превосходить обычные железобетонные укрепления. Мы планируем изучить применение такой технологии в Азербайджане", - сказал глава представительства АБР в Азербайджане.

Кроме того, АБР планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сферах образования, планирования и управления городской инфраструктуры через применение высоких технологий и инноваций.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 68 стран-членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в АБР 22 декабря 1999 года.

За 20 лет сотрудничества банк одобрил выделение Азербайджану кредитов, гарантий и грантов технического содействия на сумму около пяти миллиардов долларов на реализацию более чем 80 проектов в государственном и частном секторах.