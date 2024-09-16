АБР одобрил свыше 130 млн долларов на реабилитацию железной дороги Сумгайыт-Ялама

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 131,5 млн долларов США для улучшения ключевого звена коридора Север–Юг в Азербайджане с целью усиления региональной связности.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 131,5 млн долларов США для улучшения ключевого звена коридора Север–Юг в Азербайджане с целью усиления региональной связности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение банка. Общая стоимость проекта составляет 160,5 млн долларов США, из которых 29 млн долларов США покрываются за счет правительства Азербайджана. Кредит будет предоставлен на 22 года, включая льготный период в 2 года, с процентной ставкой, определяемой в рамках гибкого кредитного продукта АБР.

Средства будут направлены на завершение реабилитации 166 километров двухпутной магистрали, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды на участке Сумгайыт-Ялама. Этот кредит является дополнительным финансированием к Программе развития железнодорожного сектора, одобренной в 2017 году, которая направлена на модернизацию железнодорожных операций в стране.

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры повысит безопасность и энергоэффективность, снизит транспортные расходы, — отметил региональный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. - Кроме того, это укрепит стратегическое положение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии".

Проект соответствует транспортной стратегии Центральноазиатской программы экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая способствует региональному экономическому развитию через улучшение железнодорожной и мультимодальной инфраструктуры, а также реформирование железнодорожного сектора.

В рамках Программы развития железнодорожного сектора, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провели комплексные реформы в 2018-2019 годах, что способствовало укреплению его финансового положения и улучшению управления. С 2018 по 2022 годы объем грузоперевозок АЖД увеличился на 34%, с 14 млн тонн до 18,7 млн тонн, причем более 80% этого объема приходится на международные и транзитные перевозки.

АБР, как климатический банк Азии и Тихоокеанского региона, также поддерживает председательство Азербайджана на климатическом саммите COP29, который пройдет в Баку в ноябре 2024 года, помогая стране наращивать потенциал для проведения этого мероприятия.

С момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году, банк предоставил более 5 млрд долларов США на поддержку суверенных и частных проектов в таких секторах, как транспорт, энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство.

АБР был основан в 1966 году и включает 68 членов, 49 из которых находятся в регионе.