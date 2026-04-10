АБР назвал основные вызовы для развития ММСП в Азербайджане

Ограниченный доступ к финансированию остается ключевой проблемой для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил старший экономист представительства Азиатского банка развития (АБР) Хагани Керимов на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора Asian Development Outlook (ADO).

"В этом году в качестве приоритетного направления мы выбрали проблемы малого бизнеса. Мы убеждены, что ММСП имеют критическое значение для диверсификации экономики Азербайджана. Этот сектор играет важную роль как в обеспечении занятости, так и в снижении зависимости от сырьевых ресурсов. За последние годы были реализованы многочисленные институциональные реформы, направленные на усиление государственной поддержки ММСП", - отметил Х. Керимов.

В то же время, по его словам, АБР по-прежнему фиксирует ряд серьезных вызовов.

"Как и во многих других странах, сохраняется ограниченный доступ к финансированию. Это системная проблема: малому бизнесу необходимы специализированные, адаптированные финансовые инструменты и механизмы, которые позволят расширить доступ к капиталу. Помимо этого, остаются нерешенными вопросы финансовой грамотности, доступности кредитных ресурсов и обеспечения залоговой базы. Эти проблемы особенно остро проявляются в регионах, за пределами крупных городов", - добавил экономист.