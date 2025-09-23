Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    АБР назвал факторы успеха государственно-частного партнерства

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 10:39
    АБР назвал факторы успеха государственно-частного партнерства

    Азиатский банк развития (АБР) представил шесть ключевых аспектов, необходимых для запуска и успешной реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Азиатского АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    По ее словам, реализация масштабных инфраструктурных проектов невозможна исключительно за счет государственных средств:

    "Правительства не могут справиться в одиночку. Потребности региона в инфраструктуре огромны – речь идет о триллионах долларов к 2040 году. По оценкам АБР, только до 2030 года ежегодный разрыв составляет около 1,7 трлн долларов. Традиционного государственного финансирования явно недостаточно. Решение этой проблемы требует пересмотра подходов к развитию и обслуживанию инфраструктуры, а также понимания ее общественной ценности", – подчеркнула С.Дуррани-Джамал.

    Она выделила шесть аспектов, которые формируют основу для запуска и успешной реализации проектов государственно-частного партнерства.

    Во-первых, признание ограниченности ресурсов государства и необходимости привлечения частного сектора.

    Во-вторых, создание устойчивой правовой и регуляторной среды, которая открывает путь инвестициям.

    В-третьих, качественная разработка проектов – от подготовки "банкоустойчивых" решений до формирования потенциала в госструктурах для их структурирования.

    В-четвертых эффективное продвижение проектов на рынке через роад-шоу и презентации, которые позволяют привлечь широкий круг инвесторов и избежать срывов тендеров.

    В-пятых, наличие компетентных местных подрядчиков, способных реализовывать даже сложные проекты.

    И наконец, мобилизация частного капитала, где особую роль играют международные финансовые институты, предлагающие гарантии, кредитные улучшения и схемы смешанного финансирования.

    "Каждый из этих факторов напрямую зависит от уровня экономического развития страны, ее амбиций и ресурсов, а также от того, насколько своевременно начинается работа над проектами", – отметила глава представительства АБР.

