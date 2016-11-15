АБР намерен поддержать экономическое развитие Азербайджана

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Основной целью моего визита в Азербайджан является празднование 50-летия со дня создания Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент АБР Венчай Жанг.

По его словам, АБР может оказать поддержку экономическому развитию Азербайджана: "Я здесь, чтобы обсудить, в какой форме мы сможем поддержать развитие Азербайджана. Проведен ряд встреч с официальными лицами. Все они были плодотворными. Это мой третий визит в Азербайджан. В ходе встречи мы обсудили последние экономические процессы, а также планы сотрудничества на следующие три года".

В.Жанг отметил, что до сегодняшнего дня АБР выделил Азербайджану кредиты и гранты на сумму 2,8 млрд. долларов: "Организация проводит в Азербайджане обсуждения касательно ведения структурных реформ, оказания технической помощи. Наряду с традиционными, мы можем сотрудничать и в новых отраслях".

Представитель АБР подчеркнул, что они окажут поддержку и проекту "Шахдениз": "Сейчас мы ждем решения Совета директоров по проекту "Шахдениз". В следующие три года мы также намерены поддержать политические реформы на макроуровне".