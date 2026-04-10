    АБР: Инфляция в Азербайджане остается сдержанной

    • 10 апреля, 2026
    Уровень инфляции в Азербайджане остается сдержанным благодаря взвешенной макроэкономической политике и стабильной динамике цен на сырьевые товары.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший экономист по Кавказу, Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Джордж Луарсабишвили на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора Asian Development Outlook (ADO).

    По его словам, инфляция в субрегионе Кавказа, Центральной и Западной Азии в 2025 году достигла 25,6% с учетом показателей Турции.

    "Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику в Казахстане, инфляция там ускорилась на фоне роста цен на отдельные категории продовольствия и коммунальные услуги, а также ослабления тенге по отношению к российскому рублю. В Турции, хотя инфляция заметно замедлилась в течение 2025 года, она остается высокой. Основное давление формируют цены на продовольствие и, в меньшей степени, на энергоносители, при этом инфляция в секторе услуг превышает товарную - эта тенденция наблюдается с 2023 года", - отметил он.

    Дж.Луарсабишвили также подчеркнул, что в Кыргызстане сохранялось повышенное инфляционное давление, обусловленное удорожанием продовольствия, ростом тарифов на коммунальные услуги и ослаблением национальной валюты.

    В то же время в Узбекистане инфляция замедлилась благодаря жесткой денежно-кредитной политике и укреплению обменного курса.

    "В странах Центральной Азии и Кавказа, включая Азербайджан, инфляция в целом оставалась сдержанной за счет взвешенной политики и стабильных цен на сырьевые товары", - добавил Дж.Луарсабишвили.

    Согласно данным Государственного комитета статистики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

    По прогнозам АБР, в 2026 году инфляция в стране составит в среднем 5,7%, а в 2027 году замедлится до 4,9%.

    ADB: Inflation in Azerbaijan remains contained

