    ADB: Azərbaycanda inflyasiya mülayim olaraq qalır

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 11:18
    ADB: Azərbaycanda inflyasiya mülayim olaraq qalır

    Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi ölçülmüş makroiqtisadi siyasət və xammal qiymətlərinin sabit dinamikası sayəsində mülayim olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Qafqaz, Mərkəzi və Qərbi Asiya üzrə baş iqtisadçısı Corc Luarsabişvili "Asian Development Outlook" (ADO) icmalının aprel sayının təqdimatına həsr olunmuş mediabrifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə Qafqaz, Mərkəzi və Qərbi Asiya subregionunda inflyasiya Türkiyənin göstəriciləri nəzərə alınmaqla 25,6 %-ə çatıb.

    "Qazaxıstanda həyata keçirilən sərt pul-kredit siyasətinə baxmayaraq, ayrı-ayrı ərzaq kateqoriyaları və kommunal xidmətlər üzrə qiymətlərin artması, həmçinin tengenin rus rubluna qarşı zəifləməsi fonunda inflyasiya sürətlənib. Türkiyədə isə inflyasiya 2025-ci il ərzində nəzərəçarpacaq dərəcədə yavaşlasa da, hələ də yüksək olaraq qalır. Əsas təzyiqi ərzaq və daha az dərəcədə enerji daşıyıcılarının qiymətləri formalaşdırır, eyni zamanda xidmət sektorunda inflyasiya əmtəə inflyasiyasını üstələyir – bu tendensiya 2023-cü ildən müşahidə olunur", - o qeyd edib.

    C.Luarsabişvili vurğulayıb ki, Qırğızıstanda ərzağın bahalaşması, kommunal xidmət tariflərinin artması və milli valyutanın zəifləməsi səbəbindən yüksək inflyasiya təzyiqi qalmaqdadır.

    Eyni zamanda Özbəkistanda sərt pul-kredit siyasəti və məzənnənin möhkəmlənməsi sayəsində inflyasiya yavaşlayıb.

    "Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsi ölçülmüş siyasət və xammal qiymətlərinin sabitliyi hesabına ümumilikdə mülayim qalıb", - G.Luarsabişvili əlavə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2024-cü ildəki 2,2 %-ə qarşı 2025-ci ildə 5,6 % təşkil edib.

    ADB-nin proqnozlarına görə, 2026-cı ildə ölkədə inflyasiya orta hesabla 5,7 % təşkil edəcək, 2027-ci ildə isə 4,9 %-ə qədər yavaşlayacaq.

    Asiya İnkişaf Bankı İnflyasiya Asian Development Outlook
    АБР: Инфляция в Азербайджане остается умеренной
    ADB: Inflation in Azerbaijan remains contained

