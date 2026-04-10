    Анна Соаве: Структуры ООН работают над социально-экономическим ростом в Азербайджане

    Анна Соаве: Структуры ООН работают над социально-экономическим ростом в Азербайджане

    ЮНИСЕФ, ВОЗ, ФАО и другие структуры ООН тесно взаимодействуют для обеспечения социально-экономического роста в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве на мероприятии в Баку.

    Она высоко оценила соответствие новой рамочной программы сотрудничества национальным приоритетам и Целям устойчивого развития, назвав это результатом интенсивной работы с правительством за последний год.

    "Общий объем необходимых ресурсов до конца 2026 года превышает $3,6 млн. Ряд проектов ожидают окончательного утверждения правительством, что позволит привлечь дополнительные средства", - отметила она.

    Анна Соаве Организация Объединённых Наций (ООН) Цели устойчивого развития
    BMT rəsmisi: "Azərbaycanda sosial-iqtisadi artım üçün sıx əməkdaşlıq edirik"
    Anna Soave: UN agencies closely cooperate for socio-economic growth in Azerbaijan

