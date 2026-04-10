Анна Соаве: Структуры ООН работают над социально-экономическим ростом в Азербайджане
Бизнес
- 10 апреля, 2026
- 11:55
ЮНИСЕФ, ВОЗ, ФАО и другие структуры ООН тесно взаимодействуют для обеспечения социально-экономического роста в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве на мероприятии в Баку.
Она высоко оценила соответствие новой рамочной программы сотрудничества национальным приоритетам и Целям устойчивого развития, назвав это результатом интенсивной работы с правительством за последний год.
"Общий объем необходимых ресурсов до конца 2026 года превышает $3,6 млн. Ряд проектов ожидают окончательного утверждения правительством, что позволит привлечь дополнительные средства", - отметила она.
