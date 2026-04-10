Джордж Луарсабишвили: Странам Кавказа нужно стимулировать производство продуктов питания

Правительствам стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджану, крайне важно принимать своевременные меры для стабилизации цен на продукты питания, обеспечивать адресную поддержку и, возможно, стимулировать производство местных продуктов питания и основных продовольственных товаров на более постоянной основе.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил старший экономист по Кавказу, Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Джордж Луарсабишвили на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (Asian Development Outlook,ADO).

По его словам, для чистых импортеров нефти основным каналом передачи шока от роста цен на нефть является давление на счет текущих операций.

"Из-за ухудшения условий торговли и роста расходов на импорт состояние внешнеторгового баланса оказывается под негативным воздействием. Напротив, экспортеры нефти выигрывают от высоких цен на энергоносители, и их внешнеэкономические и фискальные показатели могут улучшиться. Именно это мы наблюдаем в случае с Азербайджаном, который выигрывает от высоких цен на энергоносители, что трансформируется в улучшение позиций внешнего и фискального балансов. Среди дополнительных каналов передачи влияния мы также упоминали импортируемую инфляцию, которая может затронуть экономики. Или, например, если экономика уже сталкивается с серьезными ограничениями по заимствованиям, то их способность обслуживать долг может ухудшиться, а страховые премии - вырасти", - отметил старший экономист.

Дж. Луарсабишвили отметил, что многие страны региона являются экспортерами сельскохозяйственной продукции, и из-за роста цен на удобрения стоимость продовольствия в этих странах может увеличиться.