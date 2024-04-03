АБР готовит стратегию партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года

Азиатский банк развития (АБР) работает над стратегией партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года.

Азиатский банк развития (АБР) работает над стратегией партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом 3 апреля на встрече с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

На встрече были проведены консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества между Азербайджаном и АБР, рассмотрены будущие программы кредитования по проектам, основанным на устойчивости экономического развития страны и приоритетах правительства.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.