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АБР готовит стратегию партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года

АБР готовит стратегию партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года Азиатский банк развития (АБР) работает над стратегией партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года.
Финансы
3 апреля 2024 г. 19:02
АБР готовит стратегию партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года

Азиатский банк развития (АБР) работает над стратегией партнерства с Азербайджаном на следующие 3 года.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом 3 апреля на встрече с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

На встрече были проведены консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества между Азербайджаном и АБР, рассмотрены будущие программы кредитования по проектам, основанным на устойчивости экономического развития страны и приоритетах правительства.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ADB working on next 3-year country partnership strategy with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycan ilə növbəti 3 illik tərəfdaşlıq strategiyası hazırlayır

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