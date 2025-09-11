Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    АБР готов поддержать Азербайджан в привлечении инвестиций и технологий

    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 14:39
    АБР готов поддержать Азербайджан в привлечении инвестиций и технологий

    Азиатский банк развития (АБР) планирует оказать значительную поддержку правительству Азербайджана в сфере институционального развития и политики.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани Джамал на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по управлению водными ресурсами Baku Water Week.

    Она подчеркнула важную роль регионального сотрудничества в управлении ресурсами:

    "Во-первых, мы предоставляем диалоговую площадку для стран. Во-вторых, помогаем в стандартизации, что особенно важно для торговли. В-третьих, поддерживаем страны разработкой региональных инвестиционных программ для последующей реализации этих проектов отдельными странами или частным сектором".

    Джамал добавила, что АБР содействует сотрудничеству в области управления водными ресурсами в различных регионах.

    Она также подчеркнула важность инвестиций в водный сектор, особо выделив несколько направлений:

    "Во-первых, важны инвестиции в данные и технологии. Это включает в себя спутниковые данные и сенсорные технологии для определения водных ресурсов. Второе направление - "умные" счетчики, которые необходимы для мониторинга эффективного водопользования как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Третье направление - моделирование и прогнозирование данных с помощью искусственного интеллекта и "цифровых двойников".

    Джамал также отметила важность инвестиций в восстановление традиционной инфраструктуры и экологические решения: "Управление водоразделами, создание новых водохранилищ, а также реконструкция трубопроводов и дренажных систем становятся особенно актуальными для таких городов, как Баку".

    По ее словам, АБР реализует проекты, охватывающие государственные и частные инвестиции, что очень важно для привлечения прямых иностранных инвестиций и внедрения современных технологий: "АБР может оказать Азербайджану серьезную поддержку и в этих областях".

    АБР водное хозяйство финансирование поддержка
    ADB Azərbaycanın su sektoruna mümkün dəstək istiqamətlərini açıqlayıb
    ADB ready to support Azerbaijan in attracting investment and technology

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей