АБР готов поддержать Азербайджан в привлечении инвестиций и технологий

Азиатский банк развития (АБР) планирует оказать значительную поддержку правительству Азербайджана в сфере институционального развития и политики.

Как сообщает Report, об этом заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани Джамал на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по управлению водными ресурсами Baku Water Week.

Она подчеркнула важную роль регионального сотрудничества в управлении ресурсами:

"Во-первых, мы предоставляем диалоговую площадку для стран. Во-вторых, помогаем в стандартизации, что особенно важно для торговли. В-третьих, поддерживаем страны разработкой региональных инвестиционных программ для последующей реализации этих проектов отдельными странами или частным сектором".

Джамал добавила, что АБР содействует сотрудничеству в области управления водными ресурсами в различных регионах.

Она также подчеркнула важность инвестиций в водный сектор, особо выделив несколько направлений:

"Во-первых, важны инвестиции в данные и технологии. Это включает в себя спутниковые данные и сенсорные технологии для определения водных ресурсов. Второе направление - "умные" счетчики, которые необходимы для мониторинга эффективного водопользования как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Третье направление - моделирование и прогнозирование данных с помощью искусственного интеллекта и "цифровых двойников".

Джамал также отметила важность инвестиций в восстановление традиционной инфраструктуры и экологические решения: "Управление водоразделами, создание новых водохранилищ, а также реконструкция трубопроводов и дренажных систем становятся особенно актуальными для таких городов, как Баку".

По ее словам, АБР реализует проекты, охватывающие государственные и частные инвестиции, что очень важно для привлечения прямых иностранных инвестиций и внедрения современных технологий: "АБР может оказать Азербайджану серьезную поддержку и в этих областях".