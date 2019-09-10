Первый выпуск манатных облигаций АБР может состояться в 2020 году

Выпуск облигаций Азиатского банка развития (АБР) в национальной валюте Азербайджана возможен в 2020 году.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке страны.

Задержки с выпуском манатных облигаций в частности, связаны с выбором заемщиков. Одним из главных критериев при выборе заёмщиков является наличие аудиторского заключения, проведенного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По информации Report, АБР рассчитывал выпустить облигации на сумму в 50 млн манатов после отбора достаточного количества заемщиков, соответствующих требованиям АБР. Объем выпуска облигаций возможно будет сокращён в случае отбора только узкого круга заёмщиков. При этом, вполне возможно, что эти средства будут направлены на поддержку финансовыми ресурсами ограниченного числа банков и небанковских кредитных организаций. Микрофинансовые организации могут получить доступ к средствам через перекредитование.

На постсоветском пространстве АБР уже выпускал свои облигации в национальных валютах. Так например, в январе 2019 года, выпуск облигаций был произведен в казахстанских тенге на сумму в эквиваленте 80 млн долларов, сроком погашения на пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Эти облигации были выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен. Они были полностью размещены среди институциональных инвесторов в Казахстане, «был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране, являющейся членом банка».

В 2016 году АБР впервые выпустил "зеленые облигации" - ценные бумаги в филиппинских песо на сумму эквивалентную 225 млн долларов. Эти средства были направлены на инвестиции в экологические проекты, в частности для финансирования проекта по геотермальной энергии.