АБР готов увеличить финансирование агропроектов в частном секторе Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) намерен расширить объем инвестиций в частный сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель операций в Азербайджане и Туркменистане АБР Марина Роуз Бест (Marina Rose Best) в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

М. Бест отметила, что АБР ежегодно инвестирует около 8 млрд долларов США в проекты частного сектора в Азии и на Тихоокеанском пространстве, и банк стремится увеличить это портфолио в таких странах, как Азербайджан, где активно развивается частный сектор.

"За последние годы у нас уже было несколько сельскохозяйственных проектов в частном секторе страны. В прошлом году мы предоставили 10 млн долларов компании Veyseloğlu для развития цепочек поставок и транспортной логистики. Особенность проекта в том, что компания внедрила электрический автопарк для перевозки продуктов, с системой многоуровневого охлаждения в грузовиках. В этот проект мы также включили грант на 500 тысяч долларов для помощи местным фермерам в интеграции в цепочки поставок", - сказала руководитель операций.

Представитель АБР напомнила, что в 2021 году банк также выделил 20 млн долларов ОАО Bank Respublika для микрофинансирования мелких фермеров.

"А еще 5,9 млн долларов для поддержки аграрных цепочек поставок и логистики. Мы надеемся продолжить активное взаимодействие с частным сектором, ведь без этого невозможно обеспечить развитие сельского хозяйства в стране", - добавила М. Бест.