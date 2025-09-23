АБР готов поддержать Азербайджан в решении сложных инфраструктурных задач

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    23 сентября, 2025
    Азиатский банк развития (АБР) готов оказать Азербайджану экспертную и финансовую поддержку в реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    "Мы сталкиваемся с очень сложными вызовами, которые стоят перед странами и регионами. Используя наш опыт в Юго-Восточной и Южной Азии в сфере инвестиций частного сектора, проектов ГЧП и роли государства, мы переносим эти наработки на рынки региона, включая Азербайджан. Например, мы рассматриваем вопросы интеграции энергосетей в условиях растущего спроса и то, как менее развитые страны могут создавать национальные или региональные сети, обеспечивая энергией государства, испытывающие дефицит", – отметила С.Дуррани-Джамал.

    По ее словам, АБР готов предложить комплексную поддержку: техническую экспертизу, - 152 млрд долларов гарантированного капитала, более 60 лет опыта работы в различных условиях – от засух до геополитических изменений.

    "Мы здесь, чтобы помочь пройти этот процесс. Поэтому я бы сказала: пожалуйста, приходите к нам. Мы готовы поддержать Азербайджан в реализации самых сложных проектов", – подчеркнула глава представительства.

