АБР: Экономика Азербайджана в 2025 году вырастет на 2,4%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на уровне 2,4%, в 2026 году - 2%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные сентябрьского обзора АБР.

Оценка роста ВВП Азербайджана на 2025 год ухудшена на 1 процентный пункт по сравнению с апрельским прогнозом, а прогноз на 2026 год - на 1,3 п.п.

"Сокращение добычи углеводородов замедлило рост экономики Азербайджана в первой половине 2025 года. Если за аналогичный период 2024 года экономика увеличилась на 4,3%, то в 2025 году темпы роста снизились до 1,5%. Основной причиной стало сокращение углеводородного сектора на 3,1%, тогда как ненефтяная экономика продемонстрировала рост на 3,9%.

Добыча нефти сократилась на 5,3%, а газа - на 0,4%, что обусловило снижение промышленного производства на 0,5% в годовом выражении. При этом строительный сектор показал рост на 8,5% благодаря увеличению государственных инвестиций в проекты восстановления.

Сфера услуг замедлилась почти вдвое: с 6,1% в первой половине 2024 года до 3,1% в 2025 году, что связано с более низкими темпами развития транспорта и связи. В то же время сельское хозяйство ускорилось - рост составил 1,4% против 0,2% годом ранее, чему способствовало увеличение производства сельхозкультур", - говорится в отчете.

По прогнозам банка, умеренные темпы экономического роста сохранятся до конца 2026 года.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году – 2,9%. В январе-августе 2025 года экономика страны выросла на 1%.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает роста в 2025-2026 гг. на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody's - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026 гг. прогнозирует рост в 3,5% и 2,5% соответственно. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.