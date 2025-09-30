АБР: Экономический рост на Южном Кавказе и в ЦА в 2025 году ускорится до 5,5%

Азиатский банк развития экономический рост в регионе Южный Кавказ и Центральная Азия (ЦА) в 2025 году прогнозирует на уровне 5,5%, в 2026 году – на 4,9%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сентябрьский отчет банка.

"В регионе Южный Кавказ и Центральная Азия прогноз роста на 2025 год повышен благодаря улучшившимся перспективам в Казахстане, но снижен на 2026 год из-за падения добычи углеводородов в Азербайджане. Теперь ожидается, что субрегион вырастет на 5,5% в 2025 году (+0,1 п.п. по сравнению с апрельской оценкой), но замедлится до 4,9% в 2026 году (-0.1 п.п)", - подчеркивается в обзоре.

АБР отмечает, что экономики стран Южного Кавказа демонстрируют умеренный рост.

"В первой половине 2025 года рост в Армении замедлился: спад в промышленности и замедление в сфере услуг перевесили рост в сельском хозяйстве и строительстве. В Азербайджане экономическая активность ослабла: рост замедлился до 1,5% против 4,3% за тот же период 2024 года, поскольку имело место снижение на 3,1% в углеводородном секторе из-за падения добычи нефти и газа. В Грузии сильные показатели в сфере информационных технологий и строительстве способствовали росту, как и высокий уровень частного потребления. Увеличение доходов от туризма и транспорта поддержало развитие внешнего сектора и усилило роль Грузии как ключевого транзитного маршрута и туристического направления в регионе", - указывает банк.

В АБР подчеркивают, что страны Южного Кавказа продолжали проводить экспансионистскую бюджетную политику, направленную на стимулирование инвестиций в инфраструктуру. В частности, в Армении капитальные расходы резко выросли: государственные инвестиции в инфраструктуру достигли 6,7% ВВП, в то время как рост текущих расходов замедлился. Азербайджан сохранил профицит бюджета: рост доходов позволил Министерству финансов наращивать резервы.

Банк отмечает, что высокие бюджетные доходы обеспечили профицит госбюджета Азербайджана. В частности, в первом полугодии 2025 года доходы выросли до 31,9% ВВП, чему способствовал рост налоговых поступлений и увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда в бюджет. Расходы выросли с 26,8% ВВП в 2024 году до 27,5% в 2025 году, что отражает рост капитальных расходов на 11,1% и текущих - на 7,5%. В результате в январе-июне 2025 года профицит бюджета составил 4,4% ВВП.

"Азербайджан сохранил сильную внешнюю позицию: в первом квартале 2025 года профицит текущего счета составил $1,1 млрд, а валютные резервы выросли до $77,6 млрд (на конец июня - ред.), что эквивалентно 105% ВВП и примерно в 15 раз превышают государственный внешний долг. Резервы Центрального банка составили $11,2 млрд и покрывают почти девятимесячный импорт товаров. Устойчивые доходы от торговли нефтью и газом, несмотря на волатильность цен на углеводороды, а также рост неуглеводородного экспорта компенсировали сокращение денежных переводов. Однако баланс услуг оставался дефицитным", - отмечается в отчете.