Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) разработает долгосрочную инвестиционную программу по Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, об этом заявил президент и председатель Совета директоров АБИИ Цзинь Лицюнь в ходе подписания совместной декларации о расширении партнерства с Азербайджаном.

"Азербайджан, как один из учредителей АБИИ, с самого начала был для нас ценным партнером. АБИИ привержен дальнейшей поддержке развития страны и признает ее высокий потенциал роста. Совместная декларация отражает наше общее стремление разработать долгосрочную инвестиционную программу, направленную на формирование взаимосвязанного будущего. АБИИ с нетерпением ждет возможности работать с Азербайджаном для поддержки его национальных приоритетов и развития инфраструктуры, способствующей устойчивому развитию и совместному процветанию как внутри страны, так и в регионе", - заявил Ц. Лицюнь.

Отметим, что совместная декларация соответствует национальной стратегии Азербайджана, изложенной в документе "Национальные приоритеты социально-экономического развития до 2030 года", и основной миссии АБИИ - финансировать "Инфраструктуру завтрашнего дня".

Расширение сотрудничества направлено на создание многолетней инвестиционной программы, предусматривающей суверенное финансирование проектов со стороны АБИИ.

Программа будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: финансирование передовой, устойчивой к изменению климата инфраструктуры, способствующей декарбонизации и поддерживающей национальные климатические цели; развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры нового поколения для укрепления роли Азербайджана как важного международного торгового и логистического коридора; стимулирование частных инвестиций за счет создания инновационных финансовых моделей и благоприятной среды для государственно-частного партнерства.

Ключевой общей целью является решение проблем, связанных с изменением климата, и вклад в достижение глобальных климатических целей.

Напомним, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и директор по инвестициям АБИИ по региону 2 Константин Лимитовский в китайском городе Тяньцзинь вчера подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве на церемонии, в которой приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент АБИИ Цзинь Лицюнь.

АБИИ начал работу в 2016 году, сегодня в его состав входят 110 утвержденных членов по всему миру, а уставной капитал банка составляет 100 млрд долларов США.