    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    АБИИ разработает долгосрочную инвестиционную программу по Азербайджану

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 14:50
    АБИИ разработает долгосрочную инвестиционную программу по Азербайджану

    Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) разработает долгосрочную инвестиционную программу по Азербайджану.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, об этом заявил президент и председатель Совета директоров АБИИ Цзинь Лицюнь в ходе подписания совместной декларации о расширении партнерства с Азербайджаном.

    "Азербайджан, как один из учредителей АБИИ, с самого начала был для нас ценным партнером. АБИИ привержен дальнейшей поддержке развития страны и признает ее высокий потенциал роста. Совместная декларация отражает наше общее стремление разработать долгосрочную инвестиционную программу, направленную на формирование взаимосвязанного будущего. АБИИ с нетерпением ждет возможности работать с Азербайджаном для поддержки его национальных приоритетов и развития инфраструктуры, способствующей устойчивому развитию и совместному процветанию как внутри страны, так и в регионе", - заявил Ц. Лицюнь.

    Отметим, что совместная декларация соответствует национальной стратегии Азербайджана, изложенной в документе "Национальные приоритеты социально-экономического развития до 2030 года", и основной миссии АБИИ - финансировать "Инфраструктуру завтрашнего дня".

    Расширение сотрудничества направлено на создание многолетней инвестиционной программы, предусматривающей суверенное финансирование проектов со стороны АБИИ. 

    Программа будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: финансирование передовой, устойчивой к изменению климата инфраструктуры, способствующей декарбонизации и поддерживающей национальные климатические цели; развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры нового поколения для укрепления роли Азербайджана как важного международного торгового и логистического коридора; стимулирование частных инвестиций за счет создания инновационных финансовых моделей и благоприятной среды для государственно-частного партнерства.

    Ключевой общей целью является решение проблем, связанных с изменением климата, и вклад в достижение глобальных климатических целей.

    Напомним, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и директор по инвестициям АБИИ по региону 2 Константин Лимитовский в китайском городе Тяньцзинь вчера подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве на церемонии, в которой приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент АБИИ Цзинь Лицюнь.

    АБИИ начал работу в 2016 году, сегодня в его состав входят 110 утвержденных членов по всему миру, а уставной капитал банка составляет 100 млрд долларов США.

    Азербайджан совместная декларация AIIB АБИИ инвестиционная программа

    Последние новости

    15:35

    Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны

    Внешняя политика
    15:28

    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Другие страны
    15:23

    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Внешняя политика
    15:23

    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:23

    Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода

    Энергетика
    15:16

    В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек

    Другие страны
    15:09

    Герцог увидится с Папой в Ватикане

    Другие страны
    14:56

    В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн

    В регионе
    14:52

    Число жерств землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей