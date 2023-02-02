АБИИ готов поддержать приоритеты экономического развития Азербайджана

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с международными финансово-экономическими структурами, в том числе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с международными финансово-экономическими структурами, в том числе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на встрече с делегацией во главе с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.

На встрече была отмечена поддержка Банком проекта “Южный газовый коридор”, имеющий особое значение для энергетической безопасности Европы и региона, обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и АБИИ в области финансирования инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, транспорта в нашей стране и регионе.

Вице-президент АБИИ подчеркнул важность проекта Транс-Анатолийского газопровода, который является одним из первых проектов, одобренных представленной структурой с момента его создания. Еще одним важным проектом является утвержденная в 2021 году программа Азербайджанской Республики “Активное вмешательство в COVID-19 и поддержка расходов”. K.Лимитовский отметил, что АБИИ готов и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.