АБА: Отсрочка для банков на один месяц - наша инициатива

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Отсрочка сроком на один месяц для внедрения НДС по электронным платежам является инициативой Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Об этом сообщили Report из АБА.

“Этот вопрос обсуждался на встрече АБА с министерством налогов. Отмечено, что для удержания НДС банки и процессинговые центры должны провести определенную работу, сгруппировать коды по электронным платежам, то есть разделить товары и услуги. Поэтому мы попросили отсрочку на месяц у властей и поддержку у Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР)”, - сообщили из АБА.

Напомним, согласно договоренности между ПНФР и министерством налогов, банки получили отсрочку сроком на один месяц для внедрения НДС в размере 18% при электронных платежах за услуги иностранных резидентов посредством пластиковых карт азербайджанских банков.