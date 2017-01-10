 Наверх
    Закрыть фоторежим

    АБА: Отсрочка для банков на один месяц - наша инициатива

    АБА попросила поддержки у ПНФР в этом вопросе

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Отсрочка сроком на один месяц для внедрения НДС по электронным платежам является инициативой Ассоциации банков Азербайджана (АБА). 

    Об этом сообщили Report из АБА.

    “Этот вопрос обсуждался на встрече АБА с министерством налогов. Отмечено, что для удержания НДС банки и процессинговые центры должны провести определенную работу, сгруппировать коды по электронным платежам, то есть разделить товары и услуги. Поэтому мы попросили отсрочку на месяц у властей и поддержку у Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР)”, - сообщили из АБА.

    Напомним, согласно договоренности между ПНФР и министерством налогов, банки получили отсрочку сроком на один месяц для внедрения НДС в размере 18% при электронных платежах за услуги иностранных резидентов посредством пластиковых карт азербайджанских банков. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi