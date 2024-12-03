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АБА: Необходимо пересмотреть процедуру дистанционного открытия банковских счетов

АБА: Необходимо пересмотреть процедуру дистанционного открытия банковских счетов 10:55
Финансы
3 декабря 2024 г. 11:56
АБА: Необходимо пересмотреть процедуру дистанционного открытия банковских счетов

В Азербайджане в рамках реформ в сфере цифровой трансформации процедура дистанционного открытия банковских счетов должна быть пересмотрена и усовершенствована в соответствии с текущими требованиями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, для финансовой инклюзивности необходимо упростить текущие процесс за счет поэтапного подхода для идентификации клиентов при открытии счета.

Нуриев подчеркнул важность создания инновационного хаба Центрального банка Азербайджана для анализа, планирования, подготовки к реализации соответствующих проектов с целью ускорения применения инновативных решений на финансовом рынке. В связи с этим он считает важным создание Инновационного центра Центробанка.

Он добавил, что в целях развития рынка платежных карт и применения гибкой тарифной политики необходимо проанализировать существующую тарифную политику местных и зарубежных операторов платежных систем, ограничить возможные случаи злоупотреблений и негативного воздействия на рынок.

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Версия на азербайджанском языке ABA: Məsafədən bank hesablarının açılması proseduruna yenidən baxılmalıdır

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