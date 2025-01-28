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82% инвестиций ЕБРР в Азербайджан в прошлом году пришлось на "зеленую экономику"

82% инвестиций ЕБРР в Азербайджан в прошлом году пришлось на "зеленую экономику" Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 196 млн евро в 8 проектов в Азербайджане в 2024 году.
Финансы
28 января 2025 г. 20:12
82% инвестиций ЕБРР в Азербайджан в прошлом году пришлось на зеленую экономику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 196 млн евро в 8 проектов в Азербайджане в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, 82% этих инвестиций были направлены в "зеленую экономику" страны - в различные сектора, такие как энергетика и транспорт, финансовые институты, малые и средние предприятия (МСП).

ЕБРР стал важным партнером в декарбонизации Азербайджана, профинансировав солнечные электростанции мощностью более 1,2 гигаватта и поддержав аукцион по возобновляемой энергии. Банк также инвестировал 42 млн долларов в расширение флота Азербайджанского Каспийского морского пароходства и утвердил лимит в 50 млн долларов для поддержки экспорта и импорта местных компаний. В рамках партнерства с Европейским Союзом ЕБРР предоставил кредиты AccessBank и Bank Respublika, а также возобновил механизм разделения рисков с фондом в 15 млн евро. Банк продолжает поддерживать местный бизнес через свою программу консультаций.

Отметим, что ЕБРР инвестировал более 4 млрд евро в 195 проектов в Азербайджане. Стратегия ЕБРР в стране заключается в помощи Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.

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Версия на английском языке 82% of EBRD's 2024 investments in Azerbaijan allocated to green economy
Версия на азербайджанском языке EBRD ötən il Azərbaycana yatırdığı investisiyalarının 82 %-i "yaşıl iqtisadiyyatı"n payına düşüb

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