    76% льготных кредитов Фонда развития предпринимательства пришлось на долю регионов

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 14:52
    76% льготных кредитов Фонда развития предпринимательства пришлось на долю регионов

    76% льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства за январь-сентябрь этого года, пришлось на долю регионов.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Напомним, что за 9 месяцев фонд выдал льготные кредиты в размере 249,1 млн манатов на финансирование 4 590 проектов общей стоимостью 564 млн манатов. Это соответственно на 48,6% и 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    46,6% выданных кредитов приходится на производство промышленной продукции, 43,2% - на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 7,3% - на услуги, а 2,9% - на другие сферы.

    Джаббаров отметил, что 99,7% от общего числа профинансированных проектов и 87,8% от общей суммы кредитов приходится на долю субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

    За счет этих кредитов появилась возможность создать примерно 3 500 новых рабочих мест.

