Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    4SİM выбирает аудитора

    Финансы
    • 11 марта, 2026
    • 17:10
    4SİM выбирает аудитора

    Центр анализа и координации IV Промышленной революции (4SİM) объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 42 маната.

    Претенденты могут подать предложения до 15 апреля в административное здание Центра, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, 194.

    Рассмотрение предложений состоится 15 апреля в 17:30 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем тендера стало ООО Abacus Audit And Consulting. Компании было выплачено 8 260 манатов.

    4SIM Тендер на аудит финансовой отчетности
    4SİM auditor seçir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    17:51

    Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

    Энергетика
    17:45

    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    17:38

    В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с

    Энергетика
    17:35

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    17:28

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:23

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    17:21

    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    Лента новостей