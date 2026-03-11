4SİM выбирает аудитора

Центр анализа и координации IV Промышленной революции (4SİM) объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 42 маната.

Претенденты могут подать предложения до 15 апреля в административное здание Центра, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, 194.

Рассмотрение предложений состоится 15 апреля в 17:30 по указанному адресу.

В прошлом году победителем тендера стало ООО Abacus Audit And Consulting. Компании было выплачено 8 260 манатов.