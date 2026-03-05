4SİM: К 2040 году ИИ создаст новую добавленную стоимость в размере 70 млрд манатов
Финансы
- 05 марта, 2026
- 12:58
К 2040 году искусственный интеллект может создать в экономике Азербайджана новую добавленную стоимость в размере около 70 млрд манатов (около $41,2 млрд по текущему курсу).
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.
По его словам, искусственный интеллект является одной из ключевых технологий IV промышленной революции.
"Ожидается, что глобальное экономическое воздействие искусственного интеллекта к 2040 году достигнет $22 трлн. Если провести аналогичный расчет для Азербайджана, это означает создание новой добавленной стоимости примерно на 70 млрд манатов", - отметил Джафаров.
Последние новости
13:24
Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕСВ регионе
13:21
Джон Хили направился на КипрДругие страны
13:19
Президент утвердил приобретение инвестиций государствомЭкономика
13:17
ЦАХАЛ заявил о ликвидации хранилищ ракет и живой силы в Тегеране - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:10
В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛАДругие страны
13:01
Министерства сельского хозяйства и экономики интегрируют свои информационные системыВнутренняя политика
13:00
МИД: Баку оставляет за собой право на ответные меры в отношении ИранаВнешняя политика
12:58
4SİM: К 2040 году ИИ создаст новую добавленную стоимость в размере 70 млрд манатовФинансы
12:49