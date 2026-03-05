Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 12:58
    4SİM: К 2040 году ИИ создаст новую добавленную стоимость в размере 70 млрд манатов

    К 2040 году искусственный интеллект может создать в экономике Азербайджана новую добавленную стоимость в размере около 70 млрд манатов (около $41,2 млрд по текущему курсу).

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.

    По его словам, искусственный интеллект является одной из ключевых технологий IV промышленной революции.

    "Ожидается, что глобальное экономическое воздействие искусственного интеллекта к 2040 году достигнет $22 трлн. Если провести аналогичный расчет для Азербайджана, это означает создание новой добавленной стоимости примерно на 70 млрд манатов", - отметил Джафаров.

