ЦБА: В первом полугодии Азербайджан экспортировал нефти на 13,4 млрд. долларов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В течение января-июня 2014 года Азербайджан поставил на мировые рынки нефти на сумму 13,4 млрд. долларов США. Из этой суммы 12,5 млрд. долларов приходится на нефть, добытую Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК), осваивающей блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Как передает Report, об этом говорится в подготовленном Центральным банком Азербайджана платежном балансе страны за первое полугодие.

В документе отмечается, что экспорт собственной нефти Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и других компаний, работающих на оншорных месторождениях страны, составил 907,8 млн. долларов, из которых 832,1 млн. долларов приходится на долю SOCAR, 75,7 млн. долларов - на конденсат с месторождения «Шах-Дениз».

Отметим, что по итогам 2013 года Азербайджан поставил на мировые рынки нефти на сумму 26,9 млрд. долларов, из которых 25,3 млрд. долларов пришлись на нефть, добытую АМОК. Экспорт собственной нефти SOCAR и других компаний, работающих на оншорных месторождениях Азербайджана, составил 1,337 млрд. долларов. С месторождения «Шах-Дениз» экспортировано конденсата на сумму 303,3 млн. долларов.

Кроме того, в течение января-июня текущего года на мировые рынки экспортировано нефтепродуктов на сумму 719,8 млн. долларов. Таким образом, за отчетный период Азербайджан экспортировал нефти и нефтепродуктов на общую сумму 14,1 млрд. долларов, что согласно данным Центробанка, составляет 94,4% всего экспорта страны за рассматриваемый период.

В документе также отмечается, что ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-июне 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 9,2% и составил 794 млн. долларов.