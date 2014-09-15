​В Азербайджане наблюдается отрицательное сальдо по текущим трансфертам

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Общий объем операций с иностранными государствами по текущим трансфертам, отраженным в платежном балансе Азербайджана за январь-июнь 2014 года, составил 1 789,4 млрд. долларов США. Как сообщает Report, по данным Центрального банка Азербайджана, 861,6 млн. долларов или 48,2% из этой суммы приходится на долю поступлений в страну, а 927,8 млн. долларов или 51,8% - на долю трансфертов из страны.

Таким образом, в операциях по текущим трансфертам образовалось отрицательное сальдо в 66,2 млн. долларов, в то время как за I полугодие прошлого года наблюдалось положительное сальдо в 6,0 млн. долларов.

Отметим, что объем трансфертов в страну увеличился на 19,2%, а трансфертов из страны - на 29,4%.

Из общих поступлений по текущим трансфертам 92,7% составляют денежные переводы физическим лицам, 3,7% - привозимые в страну гуманитарные товары, 3,6% - другие поступления.