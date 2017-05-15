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    Знаменосец команды Грузии на I Европейских играх получил ножевые ранения

    Инцидент произошел два дня назад в одном из ночных клубов грузинской столицы

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Тбилиси ранен борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили — двукратный чемпион Европы, являвшийся знаменосцем команды Грузии на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Rustavi2, Зураб Датунашвили помещен в Первую клиническую больницу. 

    Инцидент произошел два дня назад в одном из ночных клубов грузинской столицы. Датунашвили, предположительно, ранен холодным оружием. 

    Сможет ли Датунашвили отправится на Чемпионат мира, который состоится через несколько месяцев, пока неизвестно. 

    Врачи пока не сообщали о состоянии пациента. 

    Следствие ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии. 

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