Знаменосец команды Грузии на I Европейских играх получил ножевые ранения

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Тбилиси ранен борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили — двукратный чемпион Европы, являвшийся знаменосцем команды Грузии на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Rustavi2, Зураб Датунашвили помещен в Первую клиническую больницу.

Инцидент произошел два дня назад в одном из ночных клубов грузинской столицы. Датунашвили, предположительно, ранен холодным оружием.

Сможет ли Датунашвили отправится на Чемпионат мира, который состоится через несколько месяцев, пока неизвестно.

Врачи пока не сообщали о состоянии пациента.

Следствие ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии.