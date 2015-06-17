​На Евроиграх сборная Азербайджана по волейболу одержала третью победу

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился волейбольный матч между сборными Азербайджана и Италии третьего тура в группе А.

Как сообщает Report, в четвертом сете сборная Азербайджана одержала победу со счетом 25:22. Этим общий счет стал 3:1 в пользу нашей сборной. Таким образом, команда главного тренера Александра Червякова одержала три последовательные победы и укрепила лидерство.

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В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился третий сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Италии. Как сообщает Report, итальянская команда победила со счетом 25:22 и сократила разницу до 1:2.

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В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился также второй сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Италии.

Как сообщает Report, на этот раз победителем стала наша сборная - 25:20.

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В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился первый сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Италии.

Как сообщает Report, наша команда одержала победу со счетом 25:22.

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В рамках I Европейских игр "Баку-2015" началась встреча между женскими сборными Азербайджана и Италии по волейболу.

Как сообщает Report, встреча проходящего в группе А третьего тура организована в "Crystal Hall".

В первых двух турах Азербайджан обыграл Румынию со счетом 3:1, а Польшу - со счетом 3:0. Италия обыграла Бельгию со счетом 3:0 и проиграла Турции со счетом 0:3. В настоящее время Азербайджан лидирует в группе с 6-ю очками. Что же касается Италии, с тремя очками она является пятой в группе.