Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Завершились квалификационные соревнования по стрельбе из пистолета с расстояния в 25 м среди женщин в рамках I Европейских игр Баку-2015. Как сообщает Report, по результатам 6 заходов первое место, набрав 295 очков, заняла австрийская спортсменка Сильвия Штайнер. На втором расположилась болгарская спортсменка Антоанета Бонева (293 очков), на третьем - украинка Олена Костевич (292 очков).

Азербайджанская спортсменка Ирада Ашумова занимает 17-ое место, набрав 286 очков.