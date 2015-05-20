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    ​Во время пожара погибла волонтер Баку-2015 - ФОТО

    BEGOC выразил соболезнование

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Одной из погибших во время пожара в здании, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, была волонтер первых Европейских игр Баку-2015. Как сообщили Report в Операционном комитете Европейских игр Баку-2015 (BEGOC), это Эйвазова Улькяр Хамир гызы. 

    21-летняя девушка погибла вместе со своим 16-летним братом Эйвазовым Давудом Хамир оглы и 43-летней матерью Шириновой Зульфией Явер гызы.

    BEGOC скорбит по всем погибшим во время страшного пожара 19 мая, в том числе в связи с трагической смертью волонтера Эйвазовой Улькяр Хамир гызы, ее матери Шириновой Зульфии Явер гызы и брата Эйвазова Давуда Хамир оглы, и выражает глубокое соболезнование семьям погибших.

    Отметим, что погибшие члены семьи также являются близкими родственниками бывшего футболиста национальной сборной Азербайджана Эмина Гулиева. 

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