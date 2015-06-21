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    ​Ведущий велосипедист Азербайджана из-за травмы не участвует в "Баку-2015"

    Все надежды возложены на Эльчина Асадова и Самира Джабраилова

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский велосипедист Максим Аверин не участвует в состязаниях по шоссейному велосипеду среди мужчин на I Европейских играх "Баку-2015". 

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, причиной стала травма 30-летнего спортсмена.

    "После велогонки Tour d'Azerbaïdjan в мае М.Аверин начал испытывать боли в ноге, однако прилагал все усилия для участия в "Баку-2015", которые не привели к результатам. По этой причине принято решение не допускать Аверина к соревнованиям", - заявили в организации.

    Сейчас все надежды возложены на Эльчина Асадова и Самира Джабраилова. Однако они имеют очень низкие шансы на получение наград.

    Отметим, что соревнования среди мужчин по велогонке на шоссе стартовали в 10:00 возле Дома правительства. 

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