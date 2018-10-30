В парламенте Беларуси состоялась презентация II Европейских игр "Минск 2019"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В парламенте Беларуси состоялась презентация II Европейских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на церемонии присутствовали члены парламента и работники Секретариата верхней палаты парламента.

Презентация II Европейских игр состоялась в рамках Дня информирования по тематике развития физической культуры и спорта.

В представленной информации нашли отражение вопросы подготовки к предстоящему в 2019 году в Минске мультиспортивному мероприятию, видов спорта, включенных в программу Игр, расписания соревнований, аккредитации участников, количества разыгрываемых наград, соревновательных объектов, проживания и питания атлетов, билетной программы, безвизового въезда участников и болельщиков в период Европейских игр, распространения информации о предстоящем форуме в стране и за рубежом, а также другие вопросы.

В завершении презентации представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и министерства спорта и туризма ответили на вопросы членов Совета Республики.

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Участники мультиспортивного форума разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. На играх будут участвовать более 4000 спортсменов из 50-ти стран. Предстоящие по 10-ти видам соревнования будут носить лицензионный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.

Напомним, что I Европейские игры были организованы в Баку 12-26 июня 2015 года.