Въезд и движение автомобилей в Ичеришехер будут ограничены

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Факельное шествие первых Европейских игр "Баку-2015" до того, как огонь будет доставлен на церемонию открытия игр 12 июня, пройдет по ряду маршрутов в Баку, в том числе в Ичеришехер.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

7 июня факел доставят в Баку и он будет храниться в Девичьей Башне. 9 июня факел игр пройдет также через многие здания, представляющие историческую ценность, в том числе и комплекс "Ичеришехер", занесенный ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

Путешествие факела в комплексе "Ичеришехер" начнется в 16.00 около крепостных ворот. Факел пройдет к площади крепостных ворот, а затем продолжит путь по улице Гюлле, пройдя около караван-сараев Бухара и Мултаны, выйдет на площадь Девичьей Башни.

Затем факел будет пронесен по улице Асафа Зейналлы, выйдет к Центру традиционной культуры, пройдет через исторические улицы. Шествие закончится приблизительно в 16:50 в комплексе Дворца Ширваншахов, который считается жемчужиной архитектуры средних веков.

В связи с шествием факела "Баку-2015" по комплексу "Ичеришехер" 8-9 июня въезд и движение автомобилей в комплексе будут временно ограничены. 11 июня факел из Девичьей Башни будет отправлен в порт Садко, а оттуда на Национальный олимпийский стадион, где 12 июня состоится церемония открытия игр.