 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку прошла церемония закрытия первых Европейских игр - ВИДЕО

    В церемонии закрытия приняли участие около 1600 волонтеров

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ На Олимпийском стадионе в Баку в воскресенье, 28 июня, прошла церемония закрытия первых Европейских игр.

    Как передает Report, главной идеей, которая была заложена в сценарий церемонии, стало желание показать, насколько тесно связаны традиции и современность в азербайджанской культуре, как прошлое здесь влияет на настоящее.

    Программу шоу разработал Джеймс Хадли – режиссер известного на весь мир канадского «Цирка дю Солей». Выступали для зрителей этого грандиозного праздника в Баку британский исполнитель Джон Ньюман, диджей Гарет Эмери и электро-группа Clean Bandit.

    В церемонии закрытия Игр приняли участие около 1600 волонтеров из Азербайджана и других государств.

    На церемонии присутствовали президент Азербайджана, глава Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди, глава Оргкомитета Евроигр Мехрибан Алиева, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки и другие почетные гости.

    Напомним, первые Европейские игры проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня. Лидером медального зачета стала сборная России. Вторую позицию в общекомандном зачете заняла страна-хозяйка спортивных соревнований – Азербайджан. На третьем месте – сборная Великобритании.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi