​В Баку прошла церемония закрытия первых Европейских игр - ВИДЕО

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ На Олимпийском стадионе в Баку в воскресенье, 28 июня, прошла церемония закрытия первых Европейских игр.

Как передает Report, главной идеей, которая была заложена в сценарий церемонии, стало желание показать, насколько тесно связаны традиции и современность в азербайджанской культуре, как прошлое здесь влияет на настоящее.

Программу шоу разработал Джеймс Хадли – режиссер известного на весь мир канадского «Цирка дю Солей». Выступали для зрителей этого грандиозного праздника в Баку британский исполнитель Джон Ньюман, диджей Гарет Эмери и электро-группа Clean Bandit.

В церемонии закрытия Игр приняли участие около 1600 волонтеров из Азербайджана и других государств.

На церемонии присутствовали президент Азербайджана, глава Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди, глава Оргкомитета Евроигр Мехрибан Алиева, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки и другие почетные гости.

Напомним, первые Европейские игры проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня. Лидером медального зачета стала сборная России. Вторую позицию в общекомандном зачете заняла страна-хозяйка спортивных соревнований – Азербайджан. На третьем месте – сборная Великобритании.