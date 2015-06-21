​В Баку проходят соревнования по классическом бодибилдингу в рамках Евроигр

Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в рамках культурной программы Первых Европейских игр проходят соревнования по классическому бодибилдингу, сообщает Report.

«Проведением сегодня мероприятием подобного масштаба в такое прекрасное время, когда азербайджанский народ отмечает проведение Евроигр, мы хотим показать, что готовы присоединиться к олимпийскому движению и представляем высокоуровневых специалистов в этом виде спорта», - заявил журналистам президент национальной Федерации бодибилдинга Азербайджана Рауф Буняталиев.

По его словам, сегодня в соревновании по классическому бодибилдингу и фитнессу среди мужчин и женщин примут участие 40 спортсменов из 16 стран.

«В состязании принимают участие самые сильные спортсмены, занимавшие места в региональных либо мировых чемпионатах», - подчеркнул президент федерации.

Наряду с этим он отметил, что Азербайджан на данный момент серьезно развился в этом направлении, и «азербайджанские спортсмены сегодня смогут сойтись в борьбе с достойнейшими противниками».

Он напомнил, что за последнее время в Азербайджане состоялись два европейских и один мировой чемпионат по бодибилдингу.

«В 2010 году по командному зачету среди 66 стран азербайджанские спортсмены заняли 3 место», - подчеркнул Р.Буняталиев.