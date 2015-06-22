На I Европейских играх три азербайджанских самбиста завоевали серебряные медали - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан в соревнованиях по самбо на I Европейских играх Амиль Гасымов завоевал серебряную медаль.

Как сообщает Report, в финале соревнований в весовой категории 74 кг наш самбист проиграл Степану Попову (Белоруссия) со счетом 1:3.

20:34

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на соревнованиях по самбо на I Европейских играх Ислам Гасымов также завоевал серебряную медаль.

Как сообщает Report, в финале в весовой категории 57 кг он потерпел поражение, проиграв российскому спортсмену Аймергену Атхунову со счетом 0:4. Российский самбист выиграл золотую медаль.

За боем следили президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи.

*** 19:26

Представляющая на I Европейских играх Азербайджан в соревнованиях по самбо Назакят Халилова выиграла серебряную медаль.

Как сообщает Report, в финале в весовой категории 52 кг наша самбистка проиграла российской спортсменке Анне Харитоновой со счетом 0:4.

10:01

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" начинаются соревнования по самбо. Как сообщает Report, в этом виде спорта Азербайджан представляют 4 мужчины и 4 женщины. Все 8 спортсменов продолжают борьбу в 1/4 финала.

Вначале в весовой категории 90 кг на татами выйдет Кянан Гасымов, который встретится с украинцем Иваном Васильчуком. В весовой категории 67 кг азербайджанский самбист Ислам Гасымов встретится с представителем Румынии Орландо Груиа. Другой представитель Азербайджана Амиль Гасымов в весовой категории 74 кг будет бороться с победителем пары словака Тадежа Джутука и грузина Каха Мамулашвили. Соперником Васифа Сафарбекова, выступающего в весовой категории +100 кг, будет спортсмен из Македонии Бажро Машовикж.

В соревнованиях среди женщин Назакет Халилова (52 кг) встретится с румынкой Кодриной Йонеску. Соперницей Фариды Гурбановой в весовой категории 64 кг будет молдаванка Екатерина Кретуну, а Нармина Ализаде выйдет против спортсменки из Беларуси Вольхи Намазовой. Шахана Гусейнова будет бороться с победительницей пары Яны Костенко (Россия) - Шорены Шарадзе (Грузия).

Отметим, что соревнования по самбо на I Европейских играх "Баку-2015" будут проводиться сегодня. В целом будут разыграны 8 комплектов медалей.