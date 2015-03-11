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    ​Уорлик поприветствовал решение Армении принять участие в Европейских играх в Баку

    Решение об участии Армении в играх принято на заседании НОК 10 марта

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик поприветствовал решение Армении принять участие в Первый Европейских играх в Баку. 

    "Хорошая новость: армянские атлеты примут участие в соревнованиях в Баку". Как сообщает Report, об этом Д.Уорлик написал на своей странице в Twitter.

    Напомним, что Армения согласилась принять участие в Первых Европейских играх, которые пройдут в Баку 12-28 июня. Решение об этом было принято на заседании Национального олимпийского комитета Армении 10 марта. 

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