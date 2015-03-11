​Уорлик поприветствовал решение Армении принять участие в Европейских играх в Баку

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик поприветствовал решение Армении принять участие в Первый Европейских играх в Баку.

"Хорошая новость: армянские атлеты примут участие в соревнованиях в Баку". Как сообщает Report, об этом Д.Уорлик написал на своей странице в Twitter.

Напомним, что Армения согласилась принять участие в Первых Европейских играх, которые пройдут в Баку 12-28 июня. Решение об этом было принято на заседании Национального олимпийского комитета Армении 10 марта.