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    Тяжелая атлетика не будет включена в программу II Европейских игр

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Тяжелая атлетика не будет включена в программу II Европейских игр "Минск-2019"". 

    Как сообщает Report, об этом на организованной в Баку пресс-конференции заявил президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян.

    Тамаш Аян объяснил это тем, что Европейские олимпийские комитеты не работают на должном уровне. 

    "Тяжелой атлетики не было и на организованных на высоком уровне в 2015 году в Баку I Европейских играх. Ее не будет и в Беларуси", - подчеркнул президент IWF. 

    Отметим, что II Европейские игры пройдут 20-30 июня 2019 года в столице Беларуси Минске. 

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