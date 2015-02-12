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    ​Состав сборной России для участия в Европейских играх определится во время чемпионата страны

    Состав самой сильной команды мира может определиться в Махачкале

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Для определения состава национальной сборной России по вольной борьбе, которая примет участие в Европейских играх Баку-2015, будет проведен чемпионат страны. Как сообщает Report, Федерация борьбы Дагестана подала заявку на организацию в Махачкале чемпионата, который стартует 1 мая этого года.

    Пока неизвестно, в каком городе пройдет чемпионат, однако даты проведения останутся неизменными, поскольку на чемпионате будет проводиться отбор на Европейские игры. Соревнования продлятся три дня. 

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