​СМИ: Евроигры станут еще одной возможностью Азербайджану представить миру свою богатую культуру

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан многонациональная и многоконфессиональная страна. Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в российском издании "Независимая газета".

"Для Азербайджана, страны с многонациональным и многоконфессиональным населением, предстоящие Игры станут еще одной возможностью представить миру свою богатую культуру, разнообразие традиций и толерантность азербайджанского народа", - говорится в статье.

Отмечается, что Азербайджан – государство, в населении которого доминируют азербайджанцы, однако оно не является моноэтничной страной.

Газета подчеркивает, что русских в Азербайджане сегодня примерно 120 тыс. человек, и их консолидируют Русская православная церковь и Русская община.

По словам автора статьи, русские Азербайджана говорят о том, что не хотят переселяться в Россию потому, что "здесь хорошо и комфортно живется", нет преследований по национальному признаку, предоставлена возможность сохранить свое вероисповедание.

"Зачем человеку уезжать, если здесь хорошо и комфортно живется, его не преследуют по национальному признаку, дают возможность развиваться и соблюдать свою культуру и обычаи, сохранять свое вероисповедание - а у нас три церкви действуют в Баку, причем отреставрировало их государство…", - отмечает заместитель председателя совета Русской общины Юрий Зенин.

В издании отмечается, что на данный момент в Азербайджане функционируют 16 русских и 356 смешанных школ, а во всех вузах республики есть факультеты с русским языком обучения. Всего на этих русскоязычных факультетах обучается более 16 тыс. студентов.

Газета напоминает, что в этом регионе более тысячи лет проживали зороастрийцы и зороастрийский храм Аташгях в Азербайджане нередко посещают туристы из Индии, Ирана и других стран, чтобы посмотреть на некогда почитаемое святилище.

"Непрерывную цепь истории в Азербайджане стараются не прерывать – именно в Атешгях президентом страны Ильхамом Алиевым был зажжен факел I Европейских игр, который, совершив путешествие по 60 регионам республики, прибудет в Баку для церемонии открытия, которая состоится 12 июня. С этого дня жители республики и всего Старого Света, всего мира вне зависимости от национальности и вероисповедания начнут следить за спортивными состязаниями в азербайджанской столице, которые завершатся 28 июня", - подчеркивается в статье.