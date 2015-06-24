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    ​Сегодня в "Баку-2015" к борьбе приступают 4 азербайджанских фехтовальщика

    Они представят страну в соревнованиях среди мужчин

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня будут выступать 4 азербайджанских фехтовальщика. 

    В соревнованиях среди мужчин на шпагах выступят Кянан Алиев, Наджаф Магеррамов, Векил Насибов и Мехраб Гасанов. Их соперниками будут спортсмены из Венгрии, Франции, Швейцарии и Италии соответственно. 

    Отметим, что соревнования по фехтованию, которые стартовали 23 июня, продлятся до 27 июня.

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