​Сегодня в "Баку-2015" к борьбе приступают 4 азербайджанских фехтовальщика

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня будут выступать 4 азербайджанских фехтовальщика.

В соревнованиях среди мужчин на шпагах выступят Кянан Алиев, Наджаф Магеррамов, Векил Насибов и Мехраб Гасанов. Их соперниками будут спортсмены из Венгрии, Франции, Швейцарии и Италии соответственно.

Отметим, что соревнования по фехтованию, которые стартовали 23 июня, продлятся до 27 июня.