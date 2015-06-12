​Сегодня стартуют I Европейские игры "Баку-2015"

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Азербайджана стартуют I Европейские игры "Баку-2015".

Как сообщает Report, церемония открытия впервые организуемых игр начнется в 20:15 на Бакинском олимпийском стадионе.

В течение 17-ти дней более 6000 спортсменов из 50-ти стран континента будут бороться за 253 комплекта медалей по 20 видам спорта.

Самым большим количеством спортсменов на играх будет представлена Россия. На Европейских играх эту страну представят 359 спортсменов. Самое меньшее количество спортсменов будет из Монако - 6 человек. Что же касается Азербайджана, наша страна будет представлена во всех видах 291 спортсменом.

Самое большое количество комплектов медалей ждет своих владельцев в плавании (42), а самое меньшее (каждому по 1) - в атлетике и пляжном футболе.

Соревнования по каноэ и на каяках будут организованы в Центре спорта и гребли "Кура" в Мингячевире, а по остальным видам спорта - в действующем в столице Бакинском стрелковом центре, Парке горного велосипеда, Велопарке BMX, пляже в Бильгях, Бакинском дворце водных видов спорта, на Арене водного поло, Баскетбольной арене, Бакинском кристальном зале, Спортивной арене имени Гейдара Алиева, Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, Бакинском спортивном зале, Бакинском олимпийском стадионе и Национальной гимнастической арене. Спортсмены будут жить в Деревне атлетов, а журналисты - в Медиа-деревне.

Решение о проведении в Баку первых Европейских игр было принято 8 декабря 2012 года в Генассамблее Европейского Олимпийского комитета в Риме. После этого под руководством первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой был создан Организационный комитет.