Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх завершатся соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает Report, в последний день соревнований будут разыграны 10 комплектов медалей по обоим видам гребли.

Представители Азербайджана вступят в финальное состязание на пяти дистанциях. Среди женщин на байдарке-одиночке (K-1) на дистанциях 200 метров, 500 метров и 5000 метров выступит олимпийская чемпионка Инна Осипенко-Радомская. Среди мужчин свои силы в финальном состязании испытает Мирназим Джавадов на дистанции 5000 метров.

Наконец, четырехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Валентин Демьяненко будет бороться в финальном состязании на байдарке-одиночке (C-1) на дистанции 200 метров.