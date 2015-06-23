Сегодня на Европейских играх ​выступят 24 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В 11-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 24 азербайджанских спортсмена.
Как сообщает Report, соревнования будут по плаванию, бадминтону, баскетболу, волейболу, боксу и фехтованию.
3X3 БАСКЕТБОЛ
19:55 Среди мужчин Группа D
Азербайджан - Чехия
21:35 Среди мужчин Группа D
Швейцария - Азербайджан
17:10 Среди женщин Группа A
Швейцария - Азербайджан
БАДМИНТОН
Кянан Рзаев
09:40 *Среди мужчин Одиночный разряд Группа B
Самуэль Кали (Мальта) - Кянан Рзаев (Азербайджан)
20:00 *Среди мужчин Парный разряд Группа B
Орхан Гяляндаров | Кянан Рзаев (Азербайджан) - Миттельгейссер Г. | Керсауди Б (Франция)
БОКС
Альберт Селимов
14:00 *Среди мужчин Легкий вес (60 кг) 1/4 финала
Альберт Селимов (Азербайджан) - Элиан Димитров (Болгария)
Коллазо Сотомайор
20:15 *Среди мужчин Первый полусредний вес (64 кг) 1/4 финала
Никулеску Даниэль (Румыния) - Коллазо Сотомайор (Азербайджан)
Парвиз Багиров
21:15 *Среди мужчин Полусредний вес (69 кг) 1/4 финала
Абасс Бараоу (Германия) - Парвиз Багиров (Азербайджан)
Абдулкадир Абдуллаев
21:30 *Среди мужчин Тяжелый вес (91 кг) 1/4 финала
Абдулкадир Абдуллаев (Азербайджан) - Пауль Омба Бионголо (Франция)
Анна Алимарданова
12:45 *Среди женщин Полулегкий вес (51 - 54 кг) 1/4 финала
Станимира Петрова (Болгария) - Анна Алимарданова (Азербайджан)
Елена Вистропова
19:15 *Среди женщин Первый полусредний вес (60 - 64 кг) 1/4 финала
Сэнди Райн (Великобритания) - Елена Вистропова (Азербайджан)
ФЕХТОВАНИЕ
11:50 Азер Тагиев
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A
Азер Тагиев (Азербайджан) - Фернандо Касарес (Испания)
Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A
Георгес Тсоуроутас (Греция) - Азер Тагиев (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A
Дольниджеану Тибериу (Румыния) - Азер Тагиев (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A
Азер Тагиев (Азербайджан) - Ибрагим Ант (Турция)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A
Джеймс Хонейбон (Великобритания) - Азер Тагиев (Азербайджан)
12:50 Абдулла Гасанов
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D
Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Адам Скродзки (Польша)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D
Массимилиано Муроло (Италия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D
Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Алин Бадеа (Румыния)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D
Бенс Джемеси (Венгрия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D
Бьёрн Гебнер (Германия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)
12:50 Джаваншир Сафаров
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E
Джаваншир Сафаров (Азербайджан) - Маскимилиан Киндлер (Германия)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E
Александр Трушаков (Россия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E
Луиджи Мираджо (Италия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E
Алиаксандр Биукесич (Беларусь)- Джаваншир Сафаров (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E
Бенс Ксаба Мартон (Венгрия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)
12:50 Джаваншир Агакишиев
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F
Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Маттиас Виллау (Австрия)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F
Ричард Геберс (Германия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F
Никита Проскура (Россия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F
Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Атанас Арнаудов (Болгария)
*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F
Альберто Пеллегрини (Италия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)
09:00 Эльмира Худавердиева
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A
Эльмира Худавердиева (Азербайджан) - Ева Нелип (Польша)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A
Ана Мариа Бранза (Румыния) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A
Бианка Букочки (Венгрия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A
Дагмар Джипарова(Словакия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A
Эмма Самуэлссон (Швеция) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)
09:00 Самира Гусейнова
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B
Эрика Кипру (Эстония) - Самира Гусейнова (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B
Романа Каран (Словакия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B
Самира Гусейнова (Азербайджан) - Ольга Кочева (Россия)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B
Река Бохус (Венгрия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)
09:00 Марьям Меликова
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C
Яна Шемякина(Украина) - Марьям Меликова (Азербайджан) Startlist
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C
Татьяна Андрюшина (Россия) - Марьям Меликова (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C
Марьям Меликова (Азербайджан) - Амалиа Татаран (Румыния)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C
Катрина Лехис (Эстония) - Марьям Меликова (Азербайджан)
09:00 Нюбар Меликова
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E
Симона Герман (Румыния) - Нюбар Меликова (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E
Яна Зверева (Россия) - Нюбар Меликова (Азербайджан)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E
Нюбар Меликова (Азербайджан) - Джиулиа Риззи (Италия)
*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E
Авитал Маринук (Израиль) - Нюбар Меликова (Азербайджан)
ПЛАВАНИЕ
Камран Джафаров (Азербайджан)
09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры
Мурат Айхан (Азербайджан)
09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры
Иван Андрианов (Азербайджан)
09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры
Антон Желтяков (Азербайджан)
11:20 Среди мужчин Брасс на 200 м первые игры
Григорий Кальминский (Азербайджан)
10:46 Среди мужчин Плавание на спине на 100 м первые игры
Анна Манченкова (Азербайджан)
09:51 Среди женщин Вольный стиль на 100 м первые игры
Алсу Байрамова (Азербайджан)
10:34 Среди женщин Батерфляй на 200 м первые игры
Юлия Стисюк (Азербайджан)
11:35 Среди женщин Плавание на спине на 200 м первые игры
ВОЛЕЙБОЛ
АЗЕРБАЙДЖАН
19:00 Среди женщин 1/4 финала
Азербайджан - Голландия
News DepartmentАвтор новости
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