Саймон Клегг: Продажа билетов на "черных рынках" через "вторые руки" говорит об успехе соревнований

Баку. 22 июня.REPORT.AZ/ "На данный момент ситуация с прессой нормальная. Я не имею информации об аннулировании аккредитации какого-либо журналиста". Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции генеральный директор по операциям Операционного комитета l Европейских игр Саймон Клегг, отвечая на вопрос агентства Report.

Он отметил, что представители СМИ ряда стран продолжают съезжаться в Азербайджан для освещения l Европейских игр: "Никаких изменений статуса в связи с этим нет. Меня никто не информировал об этом".

С.Клегг также внес ясность в вопрос, касающийся наличия фактов отстранения зрителей с места соревнований в течение 11 дней соревнований: "Спорт связан с эмоциями. Поддержка спортсменов в некоторых случаях носит положительный характер. С этой точки зрения мы понимаем болельщиков. Однако до сегодняшнего дня нам неизвестны случаи отстранения зрителей с места соревнований".

С.Клегг также выразил отношение к озвучиваемым мнениям в связи с решением судьи, занявшего предвзятую позицию в отношении азербайджанских спортсменов в соревнованиях по гимнастике: "В первую очередь, я хочу отметить, что BEGOC отвечает только за организацию игр. Выбор судьи зависит от структур, отвечающих за международные технические вопросы. Этот вопрос следует адресовать соответствующей федерации".

Он отметил, что с вопросом о введении нового вида соревнований в очередные Европейские игры следует обращаться в Олимпийские комитеты: "Однако новые виды соревнований в будущем могут вводиться постепенно. Безусловно, решение об этом может быть принято с учетом места проведения игр".

В то же время С.Клегг затронул вопрос продажи билетов на "черных рынках" через "вторые руки". По его словам, по данному вопросу постоянно проводится мониторинг: "Конечно же, билеты на соревнования не должны продаваться через "вторые руки". Продажа билетов успешно организованна. Следует учесть, что до первых Европейских игр в Азербайджан не имел большого опыта в данном вопросе. Продажа билетов на "черных рынках" через "вторые руки" говорит об успехе соревнований, однако это не значит, что мы контролируем этот вопрос. Мы максимально стараемся предотвратить это".