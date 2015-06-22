Саймон Клегг: Продажа билетов на "черных рынках" через "вторые руки" говорит об успехе соревнований

Баку. 22 июня.REPORT.AZ/ "На данный момент ситуация с прессой нормальная. Я не имею информации об аннулировании аккредитации какого-либо журналиста". Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции генеральный директор по операциям Операционного комитета l Европейских игр Саймон Клегг, отвечая на вопрос агентства Report.
Он отметил, что представители СМИ ряда стран продолжают съезжаться в Азербайджан для освещения l Европейских игр: "Никаких изменений статуса в связи с этим нет. Меня никто не информировал об этом".
С.Клегг также внес ясность в вопрос, касающийся наличия фактов отстранения зрителей с места соревнований в течение 11 дней соревнований: "Спорт связан с эмоциями. Поддержка спортсменов в некоторых случаях носит положительный характер. С этой точки зрения мы понимаем болельщиков. Однако до сегодняшнего дня нам неизвестны случаи отстранения зрителей с места соревнований".
С.Клегг также выразил отношение к озвучиваемым мнениям в связи с решением судьи, занявшего предвзятую позицию в отношении азербайджанских спортсменов в соревнованиях по гимнастике: "В первую очередь, я хочу отметить, что BEGOC отвечает только за организацию игр. Выбор судьи зависит от структур, отвечающих за международные технические вопросы. Этот вопрос следует адресовать соответствующей федерации".
Он отметил, что с вопросом о введении нового вида соревнований в очередные Европейские игры следует обращаться в Олимпийские комитеты: "Однако новые виды соревнований в будущем могут вводиться постепенно. Безусловно, решение об этом может быть принято с учетом места проведения игр".
В то же время С.Клегг затронул вопрос продажи билетов на "черных рынках" через "вторые руки". По его словам, по данному вопросу постоянно проводится мониторинг: "Конечно же, билеты на соревнования не должны продаваться через "вторые руки". Продажа билетов успешно организованна. Следует учесть, что до первых Европейских игр в Азербайджан не имел большого опыта в данном вопросе. Продажа билетов на "черных рынках" через "вторые руки" говорит об успехе соревнований, однако это не значит, что мы контролируем этот вопрос. Мы максимально стараемся предотвратить это".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook