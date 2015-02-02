​С 5-ю европейскими странами заключены основные контракты для вещания "Баку-2015"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Операционный комитет I Европейских игр "Баку-2015" подписал 5 основных контрактов, согласно которым обеспечат вещание соревнований в Испании, Португалии, Эстонии, Латвии и Словении.

Как сообщает Report, согласно заключенным контрактам, общественные телеканалы RTVE (Испания), ERR (Эстония), LTV (Латвия), RTV Slovenija (Словения) и платный телеканал Sport TV (Португалия) будут транслировать игры либо круглосуточно, либо в определенные часы.

За I Европейскими играми будут следить более 1 млрд. зрителей во всем мире.

По словам гендиректора Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймона Клега, контракты уже заключены с 47-ю странами.

Отметим, что помимо освещения соревнований во время I Европейских игр, испанский телеканал RTVE также будет транслировать церемонию открытия и закрытия игр.

Кроме того, в эфир периодически будет выходить передача "Дорога в Баку" (Road to Baku), посвященная подготовке к I Европейским играм.

С помощью круглосуточного канала компания Sport TV обеспечит вещание игр в Португалии, Мозамбике и Анголе. Телеканалы RTV Slovenija, LTV (Латвия) и ERR (Эстония) также обязались транслировать игры.