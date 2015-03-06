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    Ровнаг Абдуллаев выразил отношение к информациям об оседании Бакинского олимпийского стадиона

    Президент АФФА: Стадион сдан министерству молодежи и спорта и соответствует самым высоким стандартам

    "Кто-то пытается бросить тень на предстоящие в Баку I Европейские игры"

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Госкомиссия подписала акт приема-сдачи Бакинского олимпийского стадиона".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев.

    По его словам, стадион сдан министерству молодежи и спорта и соответствует самым высоким стандартам.

    Р.Абдуллаев опроверг информации о том, что арена оседает: "Все это пустые разговоры. Кто-то пытается бросить тень на предстоящие в Баку I Европейские игры. Я тоже слышал слухи. Это ничто иное, как попытка в очередной раз очернить предстоящие в Азербайджане престижные соревнования".

    Отметим, что первое мероприятие в рамках I Европейских игр "Баку-2015" пройдет 12 июня. В тот же день состоится церемония открытия игр.

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